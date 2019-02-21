Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Ünlü sunucu ve yazar Metin Uca, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç tarafından tehdit edildi.

Sosyal medya hesabından birbirine giren ikili arasından İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç'un paylaşımı dikkat çekti.

"DİZ ÇÖKMEK NE DEMEK ANLATACAĞIM"

Metin Uca'nın Twitter'dan yaptığı, "Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli'ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız Sinan Ateş'in Beşiktaş Ülkü Ocaklarından yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın" paylaşımına İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, "İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım!" yanıtını verdi.