21 Şubat 2019, 11:56
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Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, yazar ve sunucu Metin Uca'yı tehdit etti. Aktunç, "İstanbul'un bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım" dedi.

Ünlü sunucu ve yazar Metin Uca, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç tarafından tehdit edildi.

Sosyal medya hesabından birbirine giren ikili arasından İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç'un paylaşımı dikkat çekti.

"DİZ ÇÖKMEK NE DEMEK ANLATACAĞIM"

Metin Uca'nın Twitter'dan yaptığı, "Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli'ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız Sinan Ateş'in Beşiktaş Ülkü Ocaklarından yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın" paylaşımına İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, "İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım!" yanıtını verdi.

İstanbul, Metin Uca, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (47)
AKYAZILI: Metin uca boş yapma uza. sosyal medyada klavye şovmenliği yapma sana kendi semtinde dansöz elbisesi giydirirler cümle aleme rezil rüsva olursun
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MEHMET COŞKUN: Metin uca meydanı boş bulup atıyordu karşısına yiğit çıktı topukları yağladı.baltayı taşa vurdu
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SOLAÇIK MAMİ : İyi ler kazanacak çakallar iki yüzlüler beter olun kafatasçıları sizi
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DÜRBÜNLÜ: Ozan Arifin yüzde yüz haklı olduğu inancındayım..ozan arif davasını satanlara karşı savaş açmış ve son nefesine kadar davasını savunmuş bir yigit adamdır..Hem Ozan Arife Hemde Muhsin Yazıcıoglu başkananımıza ALLAH’tan rahmet diliyorum..
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13 0
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ÜLKÜCÜ: gazete soytarıları
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