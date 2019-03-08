Ülkü Ocakları Başkanlığı Kadınların Kadınlar Gününü Kutladı

Ülkü Ocakları Adıyaman
Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla karanfil dağıttı.
Adıyaman Valiliği yan tarafında yoldan geçen kadınların kadınlar gününü kutlayan Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı yönetimi kadınlara karanfil takdiminde de bulundu. 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde oldukları söyleyen Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Taha Şahin, bütün kadınların Kadınlar Gününü kutladıklarını vurguladı. - ADIYAMAN
8 Mart, Adıyaman, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: İHA