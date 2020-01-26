Ülkü Ocakları Bilgi Yarışması finali yapıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Osman Turan'ın "Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi" eserini içeren bilgi yarışmasının finali yapıldı.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Osman Turan'ın "Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi" eserine dair bilgi yarışmasının finali yapıldı. Türkiye genelinde Ülkü Ocaklarının kendi illerinde ilk turunu yaptığı, sonrasında bölge finallerinin tamamlandığı bilgi yarışmasının finali MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmanın finaline Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, il ve ilçe ocak temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşları anıp yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi. Ülkü Ocakları olarak deprem bölgelerinde kriz masaları oluşturduklarını ifade eden Ateş, "Ülkü Ocakları olarak deprem bölgesinde bir kriz masası oluşturduk. Bölge illerdeki ocaklarımız bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ayrıca vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere acil ihtiyaçlardan olan battaniye ve yiyeceği mağdur vatan vatandaşlarımıza ulaştırdık" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Osman Turan'ın "Türk" kavramını ilmi ve milli bir üslupla tanımaya, tarife ve anlamaya yol aralayan "Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi" adlı eserin isminden kendisini gösterdiğini aktaran Ateş, "Yazıldığı günün genel geçer gündemine değil Türk milletinin bilinen tarihle eş mücadelesine ışık tutan bu değerli çalışma hem şerefli mazimize ayna tutmakta hem de geleceği Türk asrı yapmak isteyenlere güç vermektedir" ifadelerini kullandı.



Ülkücünün mutlaka gündemi had safhada meşgul eden sorunlara odaklanmasını ve kesinlikle çıkış yolları inşa etmesi gerektiğini söyleyen Ateş, "Düşünen, okuyan, analiz ve muhakeme eden ülkücü ülküsünü kuvvetlendirecek, sağlamlaştıracaktır. Unutmayalım ki her şeyin küresel görüş mesafesine yerleştiği bir dönemde yerel düşünüp evrensel hareket etmediğimiz sürece mücadelemizi başarıya ulaştırmamız baştan sorunlu bir hale gelecektir" dedi.



Ülkücülük ateşinin Türk cihan mefkuresinin yegane ışığı olduğunu belirten Ateş, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ömrünü adadığı ülkücülük ateşi bugün ecdadımızdan bize miras olarak kalan Türk cihan hakimiyeti mefküresinin yegane ışığıdır. Ülkücülük ve ülkücüler bu yolu aydınlatan birer meşaledir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Ülkücü Hareket'e gösterdiği 2023 ve 2053 hedefleri Türk'ün cihana nizam verme ülküsünün bugüne yansımasından başka bir şey değildir. Ülkücü ömrünü bu yola adayandır ve tarihin şahit olduğu bir gerçek vardır: Ülkücü içtiği anda sadık kalandır. Ülkücünün aldığı namusudur" diye konuştu.



Kıyasıya mücadele ederek ilk turda soruların tamamını doğru yanıtlayan finalistlerin çekişmesi ikinci turda da devam ederken, üç finalist aynı puanı alarak uzatma turuna kaldı. Uzatma turunda birinciliği Zonguldak Ülkü Ocaklarından Görkem Tomarca göğüsleyerek dizüstü bilgisayar, Bursa Ülkü Ocaklarından Yiğit Zorbacı ikinci olarak tablet, Sivas Ülkü Ocaklarından Alper Çaça üçüncü olarak cep telefonu kazandı. İlk üçe giren yarışmacılara Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri Ömer Çağrı Özdemir ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aybar Köse tarafından ödülleri takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA