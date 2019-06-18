18.06.2019 17:25
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin tüm illerde 2 Nisan itibariyle başlattığı Dünya Otizm Farkındalık kampanyası kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Otizmli Çocuklar Merkezini ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin tüm illerde 2 Nisan itibariyle başlattığı Dünya Otizm Farkındalık kampanyası kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Otizmli Çocuklar Merkezini ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk projelerine fazlasıyla önem verdiği bilinen Ateş, otizmli çocuklarla bir gün geçirdi. Sinan Ateş çocuklarla keyifli bir sohbetin ardından oyunlar oynadı. Ateş ile çocuklar masa tenisi oynadıktan sonra ata bindi. Hep birlikte doğa gezisine çıktıklarında çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ülkü Ocakları olarak düzenlediğimiz bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ederek hem otizmli çocukların toplum içinde sosyalleşmesini hem de onların bizlerden bir farkı olmadığını duyurmaya çalışacağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sinan Ateş, Güncel

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