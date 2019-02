Kaynak: İHA

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teşkilatı'nın düzenlediği 'Eğitimde Birlik Gecesi'ne katıldı.Dr. Sinan Ateş, düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "Mezunu ve mensubu olmaktan her zaman şeref duyduğum Gazi Eğitim Fakültesi Teşkilatımızın düzenlediği bu güzel gecede sizlerle bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Adını Gazi Mustafa Kemal'den alan Gazi Üniversitesi, toplumsal meselelerde dik duruşu ve bölücü örgüt yapılanmalarına asla müsaade etmemesiyle vatan sevgisinin sembolü olan bir okul haline gelmiştir. Gazi Üniversitesi, Anadolu'dan gelen saf ve temiz Türk çocuklarındaki Türklük şuurunu, İslam ahlak ve faziletini korur, derinleştirir; Anadolu'ya tekrar yollar. Anadolu'nun her yerine yetiştirdiği milliyetçi ve vatanperver öğretmenlerimizi göndermesi Gazi'nin ülkümüzün ve ülkemizin teminatı olduğunun en güzel göstergesidir. Gazi bir ocaktır, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin ocağıdır, bir Ülkü Ocağı'dır. Allah'ın izni ile hiç sönmeyecektir" dedi.Ateş, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocuklar için hedeflerinin neler olması gerektiğine ilişkin şunları söyledi:"Aile ortamında korunmuş, sevgi ile yetişmiş, saygı ile bakabilen, sağlıklı büyümüş, dengeli beslenmiş, problem çözebilen, sorunlara analitik ve eleştirel bakan, değer üreten, değer artıran, değer katan, milletinin geleceğindeki önemini fark etmiş, inançlarına bağlı, geleneği ve milli kültürü yaşayan ve geliştiren, yüreklerinde güçlü bir medeniyet tasavvuru taşıyan, düşünen, konuşan, fikir üreten ve uygulayan, en önemlisi hayal eden, vatan sevgisi ile yoğrulmuş fertler olarak yetişmelerini sağlamak olmalıdır. Çünkü bize göre ancak çocuklarını yetişkinlerinden daha fazla düşünen bir milletin geleceği aydınlık ve güçlü olabilecektir.""Türk milleti, sadece üzerinde yaşadığımız coğrafyaya sıkıştırılabilecek bir millet değildir" diyen Sinan Ateş, "İki kutup ve dört yön, Turan coğrafyası bir bütündür. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir siyaset okuludur. Devleti yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğini bilerek bugünlere geldik ve insanı yaşatmak için çalışmak ve üretmek zorundayız" diye konuştu.Türk dünyası içerisinde dil, tarih ve kültür açısından birlik sağlanması için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının sürekli yeni projeler üretmeye devam edeceğini vurgulayan Ateş, "Doğu'nun da, Batı'nın da muhtaç olduğu Türk medeniyetinin yeni ufku, Ülkü Ocakları'nın yetiştirdiği dağ gibi gençlerin üzerine doğacaktır. Karakter ve ahlak abidesi bir nesli inşa etmek Ülkü Ocakları'nın asli vazifesidir. Ezber bozacak yarınların inşası için bu kutsal hareket, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin deyimiyle 'Allah ve Resulünün hizmetindeki ulvi kadrolardır.' Hürriyetin ve medeniyetin mayası Ülkü Ocakları'dır" şeklinde konuştu.Dr. Sinan Ateş, "Ülkü Ocaklılar bu devrin bahadır çocuklarıdır ve her vakit yeni baştan doğan Türk'ün gözlerindeki ışık bizimdir. Hareketimizin dünden bugüne gelişine baktığımızda şu gerçeği göz ardı etmemeliyiz; dün az değildik, bugün çokuz. Yarın Allah'ın izniyle daha da çok olacağız" dedi. - ANKARA