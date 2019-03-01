Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nı Açtı

Kaynak: İHA

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Balıkesir'in Karesi Belediyesince yaptırılan ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verilen parkın açılışına katıldı. Kalabalık ülkücü gençlerin eşlik ettiği Genel Başkan Sinan Ateş, "Tarih ödüllerine de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına verirsek işte o zaman azizi hatırasına bir şey yaptık diyebiliriz" dedi.Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e geldi. Adnan Menderes Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nın açılışına gelen Genel Başkan Ateş'e Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen, MHP İl Başkanı Orhan Dereli ile Şehit Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu eşlik etti.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yaptığı açılış konuşmasında eğitim vurgusu yaptı. Ateş, "Birçok yere şehidimizin adı yaşıyor. Ancak yeter mi arkadaşlar yetmez sizler bilim sağlarında ilimde teknikte fende en önde olacaksınız işte o zaman şehidimizin ruhu şad olacaktır. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Merhum Nihal Atsız beyin 'Ey yılları heba olan' diye bir şiiri var. Onu tabutlukta yatanlara söylüyor. Merhum Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun yılları heba olmadı arkadaşlar. Bizim inancımız gereği Fırat kardeşimiz cennette. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor. 'Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz bilemezsiniz.' Fırat kardeşimiz diridir Allah'ın izniyle. Fırat kardeşimiz için her zaman söylediğimiz bir şey var. Tarih okurken, tarih yazan kardeşimiz, yiğidimiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bizim için bir sembol ve ülkücü hareketin sembolü oldu. İnşallah ilim sağlarında sizlerde başarı göstererek yarın önemli başarılara imza atarsanız işte o zaman kardeşimizin ruhu şad olacaktır. Türkiye'de bu zamana kadar 2 kişi Nobel ödülü aldı. Biri kimya alanında diğer edebiyat alanında tarih alanında yok. İşte Nobel ödülünü biz İbni Sina, Farabi, veyahut bir başka Türk büyüğü adına Yunus Emre adına yaparsak. Tarih ödüllerine de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına verirsek işte o zaman azizi hatırasına bir şey yaptık diyebiliriz" diye konuştu.Son olarak konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada birlikteliği ve Cumhur İttifakı'nın bu bağlamda önemine vurgu yaparak parkın açılışına katılanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından protokolün kurdelesi kesilerek park içindeki fotoğraf sergisi gezildi. - BALIKESİR