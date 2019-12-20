Haberler » Güncel » Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Haber

Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

20.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:42 Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Serdar Turan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konferanslardan ziyaretlere, okul gezilerinden programlara koşan Turan, bir güne tam beş program sığdırdı.

Yaptığı kültürel çalışmalar, sosyal etkinlikler ve eğitici çalışmalarla dikkat çeken Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Serdar Turani çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençliğin gelişimi ve eğitimi konusunda donanım sahibi bireyler olması için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında çalışmalarını yürüten Turan, okul gezileri, konferanslar ve eğitici panellere ziyaretlerini sürdürüyor.Bir güne beş program sığdıran Turan, kamuoyundan alkış aldı. Öncelikli olarak Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konferansına katılan Turan, sonrasında ise Kayseri Ülkü Ocakları'nda Prof. Dr. Ruhi Ersoy'u ağırladı. Erciyes Üniversitesi'nin yürüttüğü 1071 kitap projesi kapsamında Tomarza/Emiruşağı köyü Şehit Jandarma Yarbay Bekir Temel ilkokulu-Ortaokulu'na ziyarette bulunan Turan daha sonra ise 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin resim sergisini ziyaret etti. Son olarak ise Kayseri Üniversitesi Geleneksel Yıl Sonu Etkinliği kapsamında Elmas Şahankaya Polat Hoca'nın programına katıldı. - KAYSERİ

Ruhi Ersoy, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:45   Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Haber
17:45   "Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor" - Haber
17:45   MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvimi açıkladı - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:40   'Bir Hayat Bir Hayal Kur' konferansı SAÜ'de düzenlendi - Haber
17:39   MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvimi açıkladı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 17:47:15