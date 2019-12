"Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı" sona erdi

"Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı" Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.



Antalya'da 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı"nda Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri tarafından katılımcılara, Türk dünyası, dijital medya, Ar-Ge, çevre, bilim-teknoloji, eğitim, kadın, gençlik ve çocuk alanlarında sunumlar yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleşen "Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı" Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kapanış ve değerlendirme konuşması ile sona erdi.



Konuşmasında, ülküdaşlık hukukuna atıfta bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi taçlandırmak, gelecekte atacağımız adımları daha sağlam temellere dayandırmak üzere tertip ettiğimiz istişare toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri bir arada tutan bağları pekiştirdiğimiz; dertler paylaşa paylaşa, kıvanç yayıla yayıla kıymetlenir dediğimiz bu etkinliğin ülkücü harekete, Türk milletine, Türk dünyasına hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. Köklü mazimizden, Türklüğün şahikalarını yaratacağına inandığımız atimize doğru, iman denizinde yelkenlerimizi ahlak ve faziletle doldurup ilerlerken sizlerle buluşmak, meselelerimize birlikte çözüm yolu aramak bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.



"Ülkücülük; Tuna'dan abdest alarak Tanrı Dağlarında namaz kılmaktır. Ülkücülük; Türk olarak yaratılmanın şükür namazını kılmaktır. Ülkü Ocakları, Yesevi'nin dergahı, Edebali'nin buyruğu, Yusuf Has Hacib'in feraseti, Tonyukuk'un dehası, Celaleddin Harzemşah'ın kahramanlığı, Nesimi'nin türküsü, Yunus'un lisanı, Atatürk'ün iradesi, Başbuğ'un emaneti ve Bilge Türk Devlet Bahçeli'nin yoludur" aktarımında bulunan Ateş şunları kaydetti:



"Ülkü Ocakları hafızadır. Türk milletine Ergenekon'u unutturmaz, destanları yaşatır, Dedem Korkut'u hafızalardan sildirmez, aziz milletimizin milli sembolü bozkurdu, tarihin geçmişinden emanet alıp geleceğe taşır. Ülkü Ocakları, milli mefkürenin adıdır. Ülkü Ocakları sanattır, güzelliğin tarih içerisindeki devridir. Ülkü Ocakları ölümsüzlerin mekanıdır. Yüce Allah, şehadet şerbeti içen Ülkü Ocaklıları ölümsüzleştirmiştir. Ülkü Ocakları bizim yuvamızdır. Türk milletinin geleceğidir. Ülkü Ocakları; Dede Korkut'ta destan, Kutadgu Bilig'de nasihat, Ali Kuşçu'da bilimdir. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'Ülkü Ocakları Türk-İslam ülküsünün bereketli yurdu, Türklüğe mensubiyet şuuru, İslam ahlak ve faziletine bağlılık ve sadakat yuvasıdır."



Ülkü Ocakları olarak, Türk dünyasından Ar-Ge'ye, sosyal medya okur yazarlığından eğitime, çevre-bilim ve teknolojiden spora, asena faaliyetlerinden, üniversite gençliğine kadar her alanda yapılan faaliyetleri değerlendirdiklerini, yapacaklarını takvimlendirip planlamaya koyduklarını belirten Ateş, istişare toplantısı sonrasında yaptıkları değerlendirmeleri şu şekilde ifade etti:



"Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli şuur ve tarih bilinci ile eğitimi hususunda büyük bir boşluk söz konusudur. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini bozucu faaliyet gösteren yapılar bu boşluktan faydalanmaktadır. Nitelikli eserler ve insana temas eden faaliyetler ile bu boşluğu kapatma mesuliyeti Ülkü Ocaklarına düşmektedir. Türk milleti hiçbir konuda çaresiz değildir, çare ülkücü harekettir. Türk matbuatı, popüler kültüre dayalı eserler ile yoğun bir sermaye hareketine dönüşmüştür. Birkaç yayınevi dışında Türk kültürünü ve Türk'ün medeniyet tasavvurunu tanıtıcı yayın neredeyse yoktur. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazırladığımız yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaştırılması tarihi bir zarurettir. Ortaöğretim, gençliğin fikir hareketleri ile ilk buluşma noktasıdır. Gençlerin çevresel etkiye en açık olduğu dönemdir. Her yanlış etkileşim, ülke için kaybedilmiş bir genç demektir. Oysa Türk milletinin bir tek evlat dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Ortaöğretim gençliğinin enerjisini bilime, sanata ve spor faaliyetlerine yönlendirmek için çok yönlü faaliyetler gerçekleştirmek ve onları fikir pınarlarımızla buluşturmak üzere çıkarılan Bilge Türk dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, cinsel istismar toplumumuzun kanayan yarasıdır. Bu yara sözde kadın hakları savunucusu yapılar tarafından istismar edilmektedir. Aile ve toplumun yapısını bozma teşebbüslerine karşı genç Türk kadınını Ülkü Ocakları ile tanıştırmalıyız."



Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkücü bir gençlik yetişmesi hususunda Ülkü Ocaklarına rehberlik ettiğini ifade eden Ateş, Bahçeli'ye teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA