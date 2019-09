Ülkü Ocakları'ndan "Çocuklar için Dede Korkut"

ANKARA - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Çocuklar İçin Dede Korkut" isimli bir kitap yayımlandı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, yayımlanan ilk kitabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim etti.Türk kültürünün Türk gençliğine tanıtılması için bu tür eserlerin önemli olduğunu ifade eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Yakın geçmişte bulunan bir yazma eser içinde on üçüncü hikayesi keşfedilen 'Dede Korkut Hikayelerini' siz değerli çocuklarımızın anlayabileceği seviyede 'Çocuklar İçin Dede Korkut' ismiyle yayına hazırlayıp istifadenize sunmaktan dolayı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak hem büyük bir sevinç hem de büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Dede Korkut Hikayelerinin Türk tarihinin ve Türk milletinin toplumsal yapısının daha iyi analiz edilmesi hususunda en büyük kaynaklardan biri olduğunu belirten Ateş, "Bu kitapta Oğuz Türklerinin sosyal hayatını, kültürel zenginliklerini, milli vasıflarını yansıtan on üç destansı hikaye yer almaktadır. Destansı bir üslup taşıyan 'Dede Korkut Hikayeleri' Türk toplumunun kültürel yapısının, değerler sistematiğinin, tarih boyunca yaşadığı büyük gelişim ve değişim süreçlerinin anlaşılması açısından, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir cevherdir. Mehmet Fuat Köprülü, 'Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u diğer gözüne koysanız yine de Dede Korkut ağır basar" şeklindeki sözleriyle bu eserin milli kültürümüz açısından taşıdığı kıymeti izah etmiştir" şeklinde konuştu.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Ateş, "Yeni nesillerin zihnen ve ruhen yetkin bireyler olarak yetişmelerinin pedagojik usullere dayanan sistematik bir değerler eğitim süreci ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Dede Korkut Hikayeleri, değerler eğitimi açısından incelendiğinde derinliklerinde hazineler barındıran engin bir denizi andırmaktadır" ifadelerini kullandı."Dede Korkut Hikayeleri"nin çocukların milli, manevi ve insani değerlerle yetişmesi noktasında ve çocukların yetişmesinde önemli bir kaynak olduğunu bildiren Ateş, "Tabiat sevgisi, namus kavramı, vatanseverlik, cesaret, dayanışma, yardımlaşma, aile bireylerini koruma, büyüklere saygı, evlat sevgisi, başarıyı ödüllendirme, yiğitlik, bilgi paylaşımı, vefa, merhamet, zor durumdaki bir kişiye yardım etme, dürüstlük, alçak gönüllülük, fedakarlık, misafirperverlik, aile birliğine önem verme, adalet, hayırseverlik, dua ve ibadet etme gibi toplumsal yapımızın temel taşları olan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizi görmek mümkündür. Dolayısıyla, 'Çocuklar İçin Dede Korkut' ismiyle yayına hazırladığımız bu eserin, yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak milli kültürümüzü yansıtan en zengin numunelerden biri olan bu eserin çocuklarımız tarafından okunup anlaşılmasını, geçmişten beslenen sağlam bir gelecek fikrinin oluşması bakımından çok önemli bulduğunu söyleyen Ateş, "Şunu da ifade etmek gerekir ki sizler için hazırladığımız bu kitabın içerisinde Dede Korkut'un on üçüncü hikayesini bulunduran ilk çocuk yayını olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bu vesile ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımız için yaptığımız yayınların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini vermekten de kıvanç ve gurur duyuyoruz. Bu önemli eserin sizlere ulaşması sürecinde vermiş olduğu desteklerden dolayı Türk gençliğini daima okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA