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Ülkü Ocakları'ndan Mehmetçiğe kurban

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz.

09.10.2019 17:22Ülkü Ocakları'ndan Mehmetçiğe kurban
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile 9 adet koçu koç yiğitlerimize kurban ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ndeki kurban kesiminde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Genel Merkez yöneticileri ve ülkücüler hazır bulundu. Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile 9 adet koçu koç yiğitlerimize kurban ediyoruz. İnşallah hayırlısı ile gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Şairin ifadesiyle, 'Sevinin Mehmedim, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir'. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, Güncel

Kaynak: İHA

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