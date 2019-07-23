Haberler» Yaşam» Haber

Ülkü Ocakları'ndan tanışma toplantısı

Görevine yeni başlayan Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.

23.07.2019 13:41 Ülkü Ocakları'ndan tanışma toplantısı
Görevine yeni başlayan Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından geçtiğimiz günlerde Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Kazım Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kafede kahvaltı organizasyonuyla tanışma toplantısı düzenleyen Kazım Aksoy, burada basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da kutladı. Burada bir konuşma yapan Kazım Aksoy, görevi devralmanın heyecanını yaşadığını ifade ederken Ülkü Ocakları kültürünün yaşatılması ve devam etmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Sinan Ateş, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:48   Sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümü
14:45   Kazım Kurt: "Özgür basın geleneğine sahip çıkmalıyız"
14:33   Yüzügüllü, yılın başarılı belediye başkanı seçildi
14:30   Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliği kısa filmle tanıtıldı
14:24   Manavgat'ta sevgi dostluk ve barışa 5 bin balon
14:00   Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
13:48   Eskişehir Orman Fidanlığı'nda otomatik sulama sistemine geçildi