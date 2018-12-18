Ülkü Ocakları'ndan Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Erzurum
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli
'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, yaklaşık 4 yıldır "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformunun" Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlıklarının yaptıkları çalışmaları kapsayan dergiyi Erzurum protokolüne takdim ettiler. MHP Mersin Milletvekili
, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz
adına Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı M. Haktan Genç
öncülüğünde Erzurum Valisi Okay Memiş
, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı
ve Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak'ı ziyaret eden heyet, uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. - ERZURUM
Kaynak: İHA