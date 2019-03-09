Ülkü Ocakları Nevşehir'de Yeni Binasına Kavuştu

Ülkü Ocakları Nevşehir
binasının açılışı törenle gerçekleştirildi.
Gazhane Caddesi Kubbeli Çarşı'daki açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker
, bundan sonraki süreçte derneğin kendi mülkü olan binada hizmet verecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. MHP
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç
ise yeni hizmet binasının ülkesine ve bayrağına sevdalı gençlerin yetişeceği bir mekan olacağını ifade etti.
Kılıç, "Bu yeni binada, geleceğimizin gençlerini yetiştireceğimize yürekten inanıyorum. Binanın alınması ve tefrişatında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ve kurban kesiminin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Törene, MHP MYK
Üyesi Mehmet Varol
, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Güncel
Kaynak: AA