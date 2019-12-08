Haberler » Güncel » Ülkü Ocaklarından 'Alparslan Türkeş' fotoğraf sergisi - Haber

Ülkü Ocaklarından "Alparslan Türkeş" fotoğraf sergisi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yozgat İl Başkanlığı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

08.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:13Ülkü Ocaklarından
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Yozgat Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Alparslan Türkeş'in hayatından kesitlerin sunulduğu fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide üniversite öğrencileri tarafından yağlı boya ile yapılan Alparslan Türkeş tabloları da yer aldı.

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, açtıkları resim sergisinde merhum lider Alparslan Türkeş'in hayatını anlatan fotoğrafların bulunduğunu söyledi. Ülkü Ocakları olarak Başbuğ Alparslan Türkeş'i bir kez daha yad ettiklerini belirten Karakuş, "Bugün burada fotoğraf sergimizi açarak yeni yetişen Türk gençliğinin Başbuğ Alparslan Türkeş'i daha iyi tanımasını istedik. Ömrünü her zaman Türk milleti için adamış merhum liderimiz Alparslan Türkeş'i bu vesile ile rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - YOZGAT

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Elazığ'da yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor - Haber
16:50 İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
16:50 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haber
16:49 Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı - Haber
16:45 Erzurum'da off road coşkusu - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
8.12.2019 16:58:43