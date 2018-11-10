Ülkü Ocaklarından Ata'ya Saygı Koşusu

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:44



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:44

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 10 Kasım sebebiyle Ata'ya Saygı Koşusu yapıldı.Kentpark'ta yapılan koşu, saat 9'u 5 geçe başlayan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından başladı. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın da ödül törenine katıldığı programa genç sporcular yoğun ilgi gösterdi. Teşkilatlar önce kendi birimleriyle yarıştı, sonra da birim şampiyonlarının final koşusuyla etkinlik tamamlandı.Bu etkinlik ile Atatürk'ü anmak istediklerini ve onun istediği gibi bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin asil kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Böylesine bir günde Büyük Ata'mızın yolundan giden asil Türk gençliğini yetiştirme gayemizden hiç vazgeçmeden çalışmalar yaptık. Bizler her zaman onun izinden giden ve gösterdiği hedefe yılmadan, yıkılmadan varacak olan ülkücü-milliyetçi Türk gençleriyiz. Bizler son nefesimize kadar Ata'mızın inandığı aklı hür, vicdanı hür, ilim ve irfan bakımından oldukça donanımlı, sağlıklı Türk gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bu gençlik, milletimizi uygarlıkların en tepesine başarıyla taşıyacaktır. Rahat uyu Ata'm. Bizler olduğumuz sürece bu memleketi kanımızın son damlasına kadar koruyup, kollayacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR