Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi İçin Mevlid-i Şerif

Kaynak: İHA

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı ve Odunpazarı İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu.Mevlid-i Şerif sonrası yapılan ortak açıklamada, "Çanakkale zaferi, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu destanın adıdır. Tarihte eşine rastlanmayan bu büyük destan, yıllar süren bir çekilmenin ardından, yaşadığımız topraklar olan Anadolu'yu savunma ve vatan ilan etme savaşıdır. Çanakkale zaferi vatanın, milletin bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın bir başarısı ve hatırasıdır. Bundan 104 sene önce büyük bir kahramanlık sergileyerek vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için kahramanca mücadele eden Seyit Onbaşılar, Ezineli Yahya Çavuşlar, Yozgatlı Mustafalar ve daha pek çok kahramanlarımız unutulmamalıdır. Bugün aldığımız nefesi 104 sene önce 'Allah, Allah' nidalarıyla ölüme adeta koşarak giden kahraman ecdadımızın verdiği son nefeslere borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu nedenle Çanakkale zaferimizin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualar ile anmak için Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim hepsinden razı olsun" ifadeleri kullanıldı.Mevlid sonrası vatandaşlara üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR