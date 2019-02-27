Ülkü Ocaklarından Hocalı Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif

Ülkü Ocakları Eskişehir
Yunus Emre İlçe Başkanlığı, Hocalı Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Hocalı şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Kazım Aksoy, Hocalı soykırımı hakkında yaptığı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Azeri kardeşlerimizin Hocalı kasabasına bir baskın düzenleyerek 83'ü çocuk, 106'sı kadın toplam 613 kişiyi işkence ederek katletmiştir. Türk milleti olarak bu soykırımı unutmayacağız unutturmayacağız. Hocalı şehitlerimiz nezdinde tüm sehitlerimize rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Kaynak: İHA