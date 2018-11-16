Ülkü Ocaklarından Konsere Davet

16 Kasım 2018 Cuma 12:04



16 Kasım 2018 Cuma 12:04

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, 1 Aralık'ta organize edecekleri "Türk'ü Sev Türkçe Yaşa Gecesi" Ali Kınık, Ahmet Şafak konseri için vatandaşları Yeni Kapalı Spor Salonuna davet etti.Konser öncesi bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geçen Başkan Yılan ilk olarak Gazi Meclis'te MHP Grup toplantısına katıldı.Grup toplantısının hemen ardından MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na ziyarette bulunan Yılan, Milletvekili Fendoğlu'na konser programının davetiyesini sundu.Milletvekili Fendoğlu "Programımız doğrultusunda aranızda olmaktan onur duyarız" dedi.Yılan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a da ziyarette bulunarak Malatya Ülkü Ocakları olarak yapılan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından Başkan Yılan Olcay Kılavuz'u "Türk'ü Sev Türkçe Yaşa Gecesi"ne davet etti.Yılan, daha sonra sırasıyla Gazi Mecliste aslen Malatyalı olan İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'i, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ı, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'yu ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü ziyaret ederek konsere davet etti.Gazi Meclis ziyaretinin ardından Yılan, Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Süleyman Bilgili ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu'nu ziyaret ederek geceye katılımları için davetiye verdi. - MALATYA