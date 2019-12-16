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Ülkü Ocaklarından "Turan" Futbol Turnuvası

Ülkü Ocakları Genel Merkezi Türk Dünyası Birimi tarafından düzenlenen "Turan Futbol Turnuvası" 14 Aralık 2019 tarihinde oynanan final maçıyla sona erdi.

16.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:44Ülkü Ocaklarından
Ülkü Ocakları Genel Merkezi Türk Dünyası Birimi tarafından düzenlenen "Turan Turnuvası" 14 Aralık 2019 tarihinde oynanan final maçıyla sona erdi.

Türk Dünyası'nın çeşitli coğrafyalarında yaşayan Türkleri temsil eden takımların katıldığı Turan Futbol Turnuvası'nda, başlangıçtan finale kadar her aşamada renkli görüntüler yaşandı. Turnuva içerisinde atılan her golde adeta bir dağ yıkıldı, bir deniz kurudu, bir sınır kayboldu; kalpler yakınlaştı, yürekler sıcaklaştı, ruhlar kucaklaştı. Turnuvanın kazananı vuslat, kaybedeni ayrılık oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan "Turan Futbol Turnuvası"nın birincisi Türkmeneli Futbol Takımı oldu. Turnuvanın final maçını izlemeye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan Türkmeneli Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasının yanı sıra hediyelerini verdi. Futbolcuları ayrı ayrı tebrik eden Ateş, bu tür faaliyetlerin kardeşliğin pekişmesi için birer vesile olduğunu vurgulayarak Ülkü Ocakları çatısı altında bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - ANKARA

Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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