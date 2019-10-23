Haberler » Güncel » Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

Ülkü Park, Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası sezon finaline ev sahipliği yapıyor. Burcu Çetinkaya gibi birçok ünlü yarışçının da katılacağı organizasyon, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

23.10.2019 11:08Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

Ulusal statüde düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın final yarışı, Ülkü Park'ta gerçekleşiyor.

TOSFED himayesinde; PWR Balata, RedBull.com, Motul ve King Racing sponsorluğunda, Spor Toto ile Power FM katkılarıyla desteklenen şampiyona, 26 Ekim Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 belirlenecek.

PAZAR GÜNÜ NEFESLER TUTULACAK

Motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerin katılacağı yarışmada, 27 Ekim Pazar günü heyecan tavan yapacak. Burcu Çetinkaya gibi ünlü yarışçıların yanı sıra, yurt dışından da konuk sporcuların katılımıyla yapılacak pilot seromonisinde seyirciler, pilotları ve drift otomobillerini yakından görme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de ise nefesler tutulacak ve yarış start alacak. Gün içerisinde ise; Apex Masters ve Ülkü Park resmi Instagram sayfalarını takip eden seyirciler, Drift Taksi çekilişine katılarak yarış araçlarının sağ koltuğuna oturma şansı yakalayabilecekler.


Burcu Çetinkaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:46 Arkadaşına çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası
11:46 Toyota, son 15 yıldır en değerli otomobil markası
11:46 Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu
11:46 Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı
11:46 Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "mavi kuyruklu bülbül" görüldü
11:46 MEB'in "öğretmen kitaplığı" uygulaması yayında
11:45 - Sinpagur Semalarında Uçan Taksi
23.10.2019 11:47:34