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Ülkü Tula, Wushu Kung Fu şampiyonasında Sakarya'nın gururu oldu

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden katılan 75 kiloda Ülkü Tula altın madalya ile döndü.

04.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:05Ülkü Tula, Wushu Kung Fu şampiyonasında Sakarya'nın gururu oldu
Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına 'nın Kaynarca ilçesinden katılan 75 kiloda Ülkü Tula altın madalya ile döndü.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcunun katıldığı müsabakalarda kendi kilosunda Wushu Kung Fu dalında birinciliği elde eden Ülkü Tula, "Çok sevinçliyim, bana bugüne kadar destek olan herkese çok teşekkür ederim. Tarihte ilk kez bir spor dalında ilçeme altın madalya getirmenin gururunu ayrıca yaşıyorum" dedi.

Sanda branşında Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya, Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde 18 ülke arasında şampiyon oldu. - SAKARYA

Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

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