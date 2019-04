Ülkücü Hareketin Lideri Türkeş'in Vefatının 22. Yılı

Kaynak: AA

Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş 'in vefatının 22. yılında Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'na bin fidan dikildiği bildirildi.Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak , yazılı açıklamasında, MHP 'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılında adına yapılan hatıra ormanında yönetim kurulu ve ülkücü gençlerin katılımı ile bin çam fidanını toprakla buluşturduklarını, eskiyen tabelayı yenilediklerini belirtti.Merhum Türkeş'in fikirlerinin her dönemde kendilerine ışık tuttuğunu aktaran Çolak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Her gün yokluğunu büyük ölçüde hissettiğimiz hareketimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu yıl ölümünün 22. yıl dönümü. Bizler de onun aziz hatırası için her sene olduğu gibi bu sene de fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Evlatları olarak bizler olduğumuz sürece Alparslan Türkeş'in ismi, fikirleri, yaşam tarzı hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak, her zaman yaşayacaktır. Oluşturduğumuz bu hatıra ormanına bizler gözümüz gibi bakacağız ve ismini burada yaşatacağız. Bu vesile ile merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."