Ülkücü Kardeşlerimizin Desteğini Her Zaman Hissediyoruz"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "MHP'nin ve ülkücü kardeşlerimizin gücünü her zaman dış politikada yanımızda, arkamızda hissediyoruz biz." dedi.Çavuşoğlu, MHP Hatay İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP teşkilatlarının birlik ve beraberlikleri sayesinde Cumhur İttifakı anlayışıyla Hatay'da Büyükşehir Belediyesini de ilçeleri de kazanacaklarını söyledi.Cumhur İttifakı kapsamında, ülkenin istikrarını güçlendirmek için bugüne kadar tarihi adımlar atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, ittifakın sadece seçimi kazanmak için kurulmadığının altını çizdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "gerçek bir devlet adamı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, kendisine desteklerinden dolayı teşekkür etti.Büyük zorlukların üstesinden geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Kendimize güvenimiz var, bu kibir değildir. Öz güvenimiz var, yani aşırı öz güven patlaması değil, şu andaki Hatay'daki belediye başkanı gibi... Allah korusun, Rabbim kibirden bizleri korusun. Niye öz güvenimiz var? Çünkü giderek güçlenen bir devletiz, milletiz. Tekrar kendimize güvenimiz geri geldi. İşte bu zorluklar karşısında da bu öz güvenle hareket ediyoruz. Bu zorluklarla mücadele ederken sahada olduğu gibi masada güçlü olurken arkamızda sizlerin gücünü hissediyoruz, milletimizin, vatanını, milletini seven insanların gücünü hissediyoruz. MHP'nin ve ülkücü kardeşlerimizin gücünü her zaman dış politikada yanımızda, arkamızda hissediyoruz biz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum."Cumhur İttifakı'nın kurulmasını milletin istediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Karşı taraftaki zillet ittifakıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Milletimiz zaten bunun bilincinde ama bir gerçek var ki siyasi partilerinin yanında ne kadar terör örgütü, terörist varsa, ne kadar bölücü varsa ve ne kadar da vatan haini varsa o ittifakın içindedir." dedi.Kandil'den talimat alan bir partiyle ittifak yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "İşte Beyoğlu Belediye Başkan adayı, beraber destekliyorlar. Bugün de fotoğrafları çıktı, Öcalan posterlerinin, bölücü başının posterlerinin altında olan birisi. Şimdi biz bunu söylemeyip de neyi söyleyeceğiz." vurgusu yaptı.Çavuşoğlu, bunlara fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.Hiçbir zorluğun kendilerini yıldıramayacağını kaydeden Çavuşoğlu, her şeyin üstesinden geldiklerini söyledi."Her zaman mağdur ve mazlumun yanında olduk"Bugüne kadar 320 bin Suriyelinin Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesine döndüğünü anlatan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunu da teröristlerden temizledikten sonra o bölgeye de Suriyelilerin dönmeye başlayacağını bildirdi.Çavuşoğlu, İdlib'in istikrarı tamamen pekiştiği zaman oraya da Suriyelilerin döneceğini söyledi.Suriye'de barışın ve istikrarın gelmesinin kendilerinin yararına olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bizim güvenliğimiz bakımından önemlidir, ticaretimiz bakımından önemlidir. Başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Her zaman da mağdur ve mazlumun yanında olduk." diye konuştu."Tüm dünyadaki Türklere sahip çıkıyoruz"Çavuşoğlu, tüm dünyada yaşayan Türklere karşı sorumlulukları olduğunun altını çizerek, bu bilinçle çalıştıklarını aktardı."Sadece vatandaşlarımız değil, ecdadımızın zamanında Suriye'de olduğu gibi yerleştirdiği bugün soydaşlarımız dediğimiz, vatandaşımız değil ama hepsi Türk'tür, soydaşlarımız var." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Bu soydaşlarımıza da sahip çıkmak bizlerin görevidir. Aynı şekilde akraba topluluklarımıza sahip çıkmamız lazım, mazlumlara sahip çıkmamız lazım. Uygur Türklerine sahip çıkmamız lazım. Aynı şekilde Ahıska Türklerine sahip çıkmaya devam etmemiz lazım. İşte Ukrayna bölgesinden de Erzincan, Ahlat bölgesine yine şimdi 70 aileyi inşallah o çatışma bölgelerinden getireceğiz. Geçmişte 3-4 bin Ahıska Türkü'nü getirdik. Şu anda 24 bin Ahıska Türkü'ne de, Türkiye'de yaşayanlara, vatandaşlık veriyoruz."Özbekistan ile önemli bir fırsat yakaladıklarını belirten Çavuşoğlu, halen ilişkilerinin en iyi seviyede olduğunu söyledi.Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi Zirvesi'ne Özbekistan'ın da dahil olacağını, sayıyı artıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, burası için bir tek Türkmenistan'ın kaldığını ve bu ülkeyi de işin içine katacaklarını bildirdi.Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Avrupa merkezini ise Budapeşte'de açacaklarını aktardı.Suudi Arabistan'da bazı sorunların olduğunu belirten Çavuşoğlu, onu da yakından takip ettiklerini söyledi.Çavuşoğlu, Hatay'a Bakanlığının bir temsilciliğini açacaklarının ve bir büyükelçiyi burada görevlendireceklerini sözlerine ekledi.(Bitti)