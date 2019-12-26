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Ülkücüler ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

Umurlu Ülkü Ocakları ve MHP Teşkilatı başlattığı ayakkabı kampanyası ile 40 çocuğa hediye etti.

26.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:17 Ülkücüler ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi
Ülkü Ocakları ve MHP Teşkilatı başlattığı ayakkabı kampanyası ile 40 çocuğa hediye etti.

Umurlu Ülkü Ocakları ve MHP Teşkilatı, mahallede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı kampanyası başlattı. Soğuk kış günlerinde çocukların ayakları üşümesin diye Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Karsu ve MHP Umurlu Mahalle Başkanı Selahattin Lokmacılar tarafından başlatılan kampanyaya iş adamları ve hayırsever vatandaşlar katkıda bulundu. Toplanan 40 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Karsu, "Çocukların gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki mutluluk her şeye değer" diyerek kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. - AYDIN

Umurlu, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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