Ülkücüler Uyuşturucuya Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

16 Kasım 2018 Cuma 17:05



16 Kasım 2018 Cuma 17:05

Ülkü Ocakları İnebolu İlçe Başkanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşları bilgilendiren Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Onur Salcı, uyuşturucu ile mücadele de kararlı olduklarını belirtti.İlçe sakinleri ve esnafları ziyaret ederek uyuşturucu madde kullanımı ve zararları konusunda bilgi veren Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı üyeleri, ziyaret ettikleri esnaflara ve vatandaşlara madde kullanımının zararlarını anlatan broşür dağıtarak halk pazarındaki vatandaşlar bilgilendirildi.Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı olduklarına vurgu yapan İnebolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Onur Salcı, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda etkin rol alarak üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda sürekli olarak gençlerimizi bilinçlendirmek için eğitim seminerleri verdiriyoruz. Çeşitli faaliyetler yaparak gençlerimizi spora, sanata ve eğitime yönlendiriyoruz. Böylece gençlerimizin kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ortamdan uzak durmalarını amaçlıyoruz. Uyuşturucu madde kullanımı tüm insanlığın kanayan yarası. Toplumunda bu konuda bilgi sahibi olması ve uyuşturucu madde kullanımı konusunda verilen mücadelede yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bölgemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında bilgi verdik. Gençlerimizi ocağımıza davet ettik. Görüştüğümüz esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan broşürlerimizi dağıtarak halkımızı bilgilendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz'un, "Damarlarındaki asil kanı kirletme" sloganı ile Türkiye genelinde başlattığı "Uyuşturucuya Hayır" kampanyası kapsamında Ülkü Ocakları İnebolu İlçe Başkanlığı olarak bizde mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU