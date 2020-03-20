Ültimatom nasıl yazılır? TDK'ya göre Ültimatom mu, ultümatom mu? Ültimatom ne demek?

Ültimatom kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Ultümatom TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Ültimatom nasıl yazılır? Ültimatom mu, ultümatom mu? TDK'ya göre ültimatom kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ULTİMATOM NASIL YAZILIR? ULTİMATOM MU, ÜLTİMATOM MU?

Ultümatom: Yanlış

Ültimatom: Doğru

TDK'YA GÖRE ÜLTİMATOM NE DEMEK?

Ültimatom:

Fransızca ultimatum

1. isim Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

2. isim Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.