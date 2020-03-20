Ültimatom nasıl yazılır? TDK'ya göre Ültimatom mu, ultümatom mu? Ültimatom ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Ültimatom". Peki, ultümatom nasıl yazılır? TDK'ya göre ültimatom mü, ultümatom mü yazılır? Ültimatom ne demek?
20.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:31
Ültimatom kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Ultümatom TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Ültimatom nasıl yazılır? Ültimatom mu, ultümatom mu? TDK'ya göre ültimatom kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
ULTİMATOM NASIL YAZILIR? ULTİMATOM MU, ÜLTİMATOM MU?
Ultümatom: Yanlış
Ültimatom: Doğru
TDK'YA GÖRE ÜLTİMATOM NE DEMEK?
Ültimatom:
Fransızca ultimatum
1. isim Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.
2. isim Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.