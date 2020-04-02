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UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.

02.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:18
UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.
Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum Devlet Hastanesi, Galatasaray, Spor
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Haberler ›› Spor ››UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek - Spor
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