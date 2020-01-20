UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz

Galatasaray 'ın ünlü taraftar grubu UltrAslan, Fatih Terim'in "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla,günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda'ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı" açıklamasının ardından yıldız oyuncunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

ZORLU GÖNDERMESİ

Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."