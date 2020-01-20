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UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz

Galatasaray'ın dünyaca ünlü taraftar grubu UltrAslan, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." açıklamasıyla Arda Turan'ın transferine onay verdi.

20.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:33

'ın ünlü taraftar grubu UltrAslan, Fatih Terim'in "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla,günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda'ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı" açıklamasının ardından yıldız oyuncunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

ZORLU GÖNDERMESİ

Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz

Galatasaray, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (17)
ADINIZI YAZIN:Arda bütü bu yazılanlara inat gelmeli ve çok iyi motive ile çalışıp şu belli bir kesimin çanına ot tıkamalıdır. Hiç oynamadan milyonları götürenlerden daha iyidir , teneke değildir.
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MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM:napıyorsun amca balıkları besliyorum osman
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UNI GSARAY:GEL ABİ GEL. NE OLURSAN GEL
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YUH:hadi oradan geç bu boş işleri tüm taraftarın görüşü bu değil
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GS BİR SEVDADIR:Arda algı yaptırıyor kamuoyu ve kitle oluşturuyor basında her duyduğunuza inanmayın Terimin taktikleri bunlar kendisi de bu basını kullanıp yaptığı baskıyla Tudoru gönderip kendi geldi aynı taktik ele geçirmişler basını ve Galatasarayı tek güvendiğimiz Cengiz Başkanımız kaldı harcatma Başkanım bunlara kulubü . Arda azıcık onurun varsa gelmezsin ve algıyı kesersin Barcelonada top oynamış biri için çok acı hareketler bunlar.
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ÜMİT ABİNİZ DİYOR Kİ:Helal olsun ultrAslan.ben de bu kararı sonuna kadar destekliyorum.
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KADIKÖY:Terim hakan şükürüde teknik kadoya al parası bitmiş taksicilik yapıyomuş. Senin oğlundu bi zamanlar hakan.
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KADIKÖY:Mülayim ters işine gelmedi dimi. Ardanın sonu selçuk inan gibi olur. Bütün stad yuhalar 2 maç sonra. Armut
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KADIKÖY:Armut kafalı ardadan bi halt olmaz. Gelsin sizden geçti bu sene. Arda selçuk inan gibi olur. Yuhalayıp gönderirsiniz
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ASLAN GS MÜLAYİM:zorLuna mı gitti kuşbeyinli
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