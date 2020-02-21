Haberler » Güncel » UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret - Haber

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyeleri, Alaçam Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret etti.

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret
UltrAslan Taraftar Grubu üyeleri, Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret etti.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar grubu üyeleri, Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.
Daha sonra okul bahçesine 50 fidan dikildi.
UtrAslan Bafra Taraftar Grubu koordinatörü Oğuzhan Ay, ihtiyacı olan okullara kütüphane yaptırma, çocuklara yardım gibi pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyüklerine örnek olmaktır." dedi.

Alaçam, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:14:05