Ulu Cami'de anlamlı sergi

Bu sergi vefamızın bir örneğidir

Türkiye'nin en büyük camileri arasında yerini alan Ulu Cami'ye açılan tezhip ve hat sergisi vatandaşların beğenisini kazandı. 50 kursiyerin tablolarının yer aldığı sergide el emeği göz nuru tablolar Bursalılar ile buluşturuldu. 100'ün üzerinde eserin 85'tanesinin görülebildiği sergide bulunan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı Bursa Hayat Gazetesine yaptığı açıklamada Osmanlının kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarını gün yüzüne çıkardıklarını belirterek Ulu Cami gibi önemli bir caminin hatlarını çalıştıkları için de gurur duyduklarını ifade etti.

BU SERGİNİN ANLAMI BÜYÜK

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı,2 yıldan fazla süredir tezhip konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Masatlı, " Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve Kültür Bakanlığımız geleneksel Osmanlı el sanatlarının geliştirilmesiyle ilgili ciddi bir teşvik ve çalışma içerisindeler. Bizlerde bundan hareketle yaklaşık 2 yıldan fazla süredir tezhip konusunda çalışma yürüttük. Bu çalışmayı valiliğimiz himaye etmektedir. İki usta öğreticimiz ve 50 kursiyerimizle birlikte yüzden fazla eser ortaya çıktı. Tabi bunlar görüldüğü gibi kolay olmuyor. 3 aydan başlayıp hatta 1 yıla kadar süren tablolar oldu. Bu serginin bir anlamı da tamamıyla Ulu Cami'de bulunan hatların tezhiple süslenmiş hali olmasıdır. Türkiye'nin en büyük camisi olan Ulu Cami'ye vefa borcumuzun olduğunu da düşündük. Dileriz bütün vatandaşlarımız bu sergiyi görür. Bu sergi ile ilgili güzel hatıraları buradan alır götürür" dedi.

YORGUNLUĞU HİÇ HİSSETMEDİK

Geleneksel sanatlar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Masatlı, yorgunluğun olduğunu fakat sanatın maneviyatından dolayı yorgunluğu anlamadıklarını belirtti. Masatlı," Tezhip, hat, ebru bunlara benzer çok sanat ile ilgileniliyor. Bundan yaklaşık 25 gün önce de sergimizi açmıştık ama bu çok özel bir sergi tamamıyla Türkiye'nin en büyük camisi olan Ulu Cami'yi yansıtan hatta ulamaya göre beşinci makamı olan kutsal bir mekânın tezhip sergisine dönüştürülmesi oldu. Biz bu çalışmayı yaptığımızdan muhakkak bir yorgunluk oldu ama bu yorgunluğu hiç hissetmedik. Bu sergi vefamızın bir örneğidir. Tabloları satmıyoruz. Bunları kursiyer arkadaşlarımız yaptılar ama kendileri bilirler. Yalnız bizim tezhip sergimiz devam ediyor. Tezhiple ilgili baya iddialıyız" şeklinde konuştu.

ZOR AMA ZEVKLİ SANAT

Kursiyer Zeliha Kandemir, tablosunda Peygamber Efendimizin(s.a) şefaat tuğrasını işlediğini ifade etti. Yapım aşamasından bahseden Kandemir," Bu sanatla 3 senedir uğraşıyorum. Bu tablonun yapımı 3-4 ayımı aldı. Tablomda Peygamber Efendimizin (s.a) şefaat tuğrasıdır. İlk önce deseni çiziyoruz. Bazı bölgelerinde altın çalışması yaptık. Oğlum tuğra istedi. Laleler kullandık. Çok zor fakat çok zevkli bir sanat. İnsana huzur bir çalışma oldu. Tabi emek istiyor kolaylıkla yapılan bir iş değil. Çalışıp bittikten sonra iyi ki de yapmışım. Tabi ayrı bir önemi daha var. Ulu Cami'nin hatlarını çalıştık. Bu oldukça mutluluk verici bir sergi oldu" dedi.

SABRI ÖĞRETİYOR

Sergiye iki tablo ile katılan Gülten Düzgün, sergiye iki çalışma ve besmele tabloları ile katıldı. Düzgün, " Bu sanat çok güzel ve sabrı öğretici bir sanat. O yüzden zevkle yaptım. Toplamda 2 yıl sürdü çalışmam. Ama çok zevk vererek içtenlikle çalıştım. İnce işleri oldukça fazla bir çalışma o yüzden az çalıştım öz çalıştım. Ben tablolarımda besmeleyi çalıştım. Bu tablolarımı kızlarıma hediye yaptım. Yani tablolar evimde olmayacak. Kızlarıma annelerinden yadigâr olsun diye yaptım" dedi.