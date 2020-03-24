Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ulu çınarlar istedi devlet seferber oldu - Haberler

Ulu çınarlar istedi devlet seferber oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması içinde Çorum'da tüm kurumlar seferber oldu.

24.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:15
Ulu çınarlar istedi devlet seferber oldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması içinde Çorum 'da tüm kurumlar seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışlarına sınırlama getirmesinin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde Çorum Belediyesi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu.

Sınırlamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm vefa gruplar, il genelinde risk altında bulunan ulu çınarlar ve kronik hastaların yardımına koştu.

Evlerinden çıkmayan vatandaşların market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için vefa grupları tarafından karşılanıyor. Çağrı merkezlerine gelen aramalar ekipler gezici ekiplere bildiriliyor, bildirimin ardından sahada hazır bekleyen ekipler vatandaşları evinde ziyaret ederek ihtiyaç listelerini alıyor. En yakın marketten yapılan alışverişler sonrası istenilenler evlere teslim ediliyor.

359 vatandaşın ayağına hizmet götürüldü

Bakanlığın getirdiği sınırlamanın ardından Çorum'da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından bugüne kadar 359 vatandaşa hizmet götürdü.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra onlara korona virüs salgını hakkında da bilgilendirmeler yaparak uyarıyor.

Verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlarsa yetkililere teşekkürlerini iletiyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Çorum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı Haberler
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Erciş'te, caddelere sensörlü el dezenfektanı konuldu - Haber 17:16: İstanbul polisinden anonslarla koronavirüs uyarısı - Haber 17:16: Soyer'in dayanışma çağrısına büyük destek - Haber 17:16: Çubuk ve Gölbaşı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haber 17:16: Bolu'da tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading