Ulu Önder Atatürk 80. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938'in 80'inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İnegöl'de gerçekleştirilen törenlere; İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti başkan ve yöneticileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi.

ÇELENKLER SUNULDU

İlk tören sabah saat 08.45'te Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Saat 08.50'de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde Ata'ya iki dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı okundu.

TÜM İNEGÖL SAYGIYA DURDU

Sirenlerin çaldığı sırada çevrede hareket halinde olan araçların sürücüleri, vatandaşlar, yayalar, yaşlılar, çalışanlar saygı duruşunda bulundular. İstiklâl Marşı'nın okunması ile Anıt önündeki tören sona erdi.

TÖRENLERE BEŞİNCİ MEVSİM KÜLTÜR MERKEZİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Programın ikinci bölümü ise Selçuk Yahşi Ortaokulu organizasyonuyla İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Selçuk Yahşi Ortaokulu Müdürü Ayhan Ögcem günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ögcem, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Vefatının 80'inci yıldönümünde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal'le birlikte, vefat etmiş tüm gazilerimize ve şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşımız başladığında ülkemizin dört bir yanında halkın her kesiminden oluşturulan müdafaa-i hukuk cemiyetleri vardı. Milletimiz Anadolu'nun işgalini topraklarına değil, dinine, inancına, namusuna, tüm mukaddesatına yönelik bir saldırı olarak görmüştür. Ve bu tepkiyle mücadeleye başlamıştır. Bunun içindir ki Kurtuluş Savaşımız; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, askeriyle, siviliyle her kesimden halkıyla, milletimizin topyekûn kıyamın adıdır. Böyle bir mücadeleye liderlik eden ismin, milletin gönlünde en kıymetli yere sahip olması kadar tabii bir şey yoktur. Atatürk, bu milletin tamamının ortak değeridir. O'nun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize, en büyük hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mirasına millet olarak sahip çıkarak, yarınlara daha güvenle yürüyeceğiz. Bu millet, 30 yılı geçen bir süre zarfında ülkemizi bölmek isteyen terör örgütü ve destekçilerine, yine 30 yılıdır devletin içine sinmiş hain yapılanmaya geçit vermemiştir. Bundan sonra da bu sinsi haysiyetsiz oluşumlara kuşkusuz gereken cevabı verecektir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un; 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' dizelerini, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz'da tablolaştıran milletimiz, dostlarına güven düşmanlarına korku salmıştır. Aziz Atatürk, rahat uyu, 12 gün önce cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yılını milletçe coşkuyla kutladık. En büyük emanetin emin ellerde. Bu duydu ve düşüncelerle vefatının 80. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu toprakları bizlere vatan yapan bin yıldır gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ilişkin sinevizyon gösterileri, orotoryo gösterileri, marşlar, şiirler ve türkülerle devam etti. Öğrencilerin yaklaşık 1 buçuk saat süren sahne gösterileri izleyenleri duygulandırdı.