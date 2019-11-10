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Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde bütün yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da saygı ve özlemle anıldı.

10.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:21Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı

'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde bütün yurtta olduğu gibi 'da da saygı ve özlemle anıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle Diyarbakır'da anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törene; Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra ilçe kaymakamları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Valilik önünde gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Diyarbakır Valisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, hem valilik hem de belediye adına anıta iki ayrı çelenk bıraktı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra anma töreni, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam etti.



Mustafa Kemal Atatürk, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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