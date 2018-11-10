Ulu Önder Atatürk Kars'ta Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:56



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:56

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 80'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.Atatürk'ü anma törenleri ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Türkiye'nin kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Bedel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Baro Başkanı İbrahim Baştimar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile askeri erkan katıldı.Program daha sonra Kültür Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu, 10. yıl Nutku banttan dinletilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın anma mesajının okunduğu program Atatürk'ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi. - KARS