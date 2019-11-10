Haberler » Güncel » - Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Paris'te anıldı - Haber

- Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Paris'te anıldı

- Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Paris'te anıldıPARİS - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen törenle Paris'te anıldı.

10.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:35
- Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde 'te anıldı
PARİS - Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen törenle Paris'te anıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende anıldı. Sunumunu Türk Kültür öğretmenlerinin yaptığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Askeri Ataşe Albay Sefa Koruk yaptığı konuşmada, "Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" dedi.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa ise her sene aynı şevk ve heyecanla Atatürk'ü andıklarını kaydederek, "Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünden 81 yıl sonra dahi böylesine sevgiyle, saygıyla, muhabbetle anılsın" dedi.
Yabancı yazar ve devlet adamlarının Atatürk hakkındaki açıklamalarından örnekler veren Büyükelçi Musa, "Türkiye Cumhuriyetini bize bırakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyoruz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Anma törenine Paris'teki Türk sivil toplum örgütü temsilcileri ile bazı vatandaşlar katıldı.
- Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Paris'te anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Paris, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek
15:12 Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
15:11 Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
15:11 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 69'uncu gün
15:10 Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:15:28