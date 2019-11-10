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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:42Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı

Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde 'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki amirler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yoldan geçenler ve tören alanındakiler saygı duruşunda bulundu. Buradan Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Konya Anadolu Lisesi'nin Atatürk ile ilgili hazırladığı programla tören sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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