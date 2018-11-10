Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı Ve Özlemle Andık

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ TÖRENE KARANFİLLERLE KATILDI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası önünde toplanan onlarca belediye çalışanı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat önderliğinde ellerinde karanfillerle tören alanına yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı anma törenlerine katıldı.

YÜZLERCE TEKİRDAĞLI TÖRENDE YERİNİ ALDI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer, Enez Kaplan, Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve protokol üyeleri yer alırken tören Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı.

TEKİRDAĞ'DA HAYAT DURDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saat 09.05'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı dolayısıyla 2 dakika boyunca çalan siren sesi ile birlikte, bayraklar yarıya inerken tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da hayat durdu.

KARANFİLLER BIRAKARAK ATA'YI ÖZLEMLE ANDILAR

2 dakikalık saygı duruşunun ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları anıta karanfil bırakarak Ata'yı özlemle andılar.