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Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan'Vefa Sosyal Destek Grubu' kaymakamlık koordinesinde çalışmalarına başladı.

24.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:18
Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı
Uşak 'ın Ulubey ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan'Vefa Sosyal Destek Grubu' kaymakamlık koordinesinde çalışmalarına başladı.

Türkiye 'nin 81 il valiliği, bu gruptaki vatandaşlara yardım amaçlı 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturdu. Bu kapsamda Ulubey kaymakamlığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma, belediye, görevlilerinden oluşan grup ilçede çalışmalarına başladı. Ulubey'de ikamet eden 65 yaş üstü yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için 112, 156, 155 ve Ulubey Belediyesi irtibat numaralarını da arayarak ihtiyaçlarını da bildirebilecekleri kaydedildi.

Ayrıca kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada vatandaşların görevli personel tarafından her gün belirlenen saatlerde kontrol edileceği de belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Ulubey, Uşak, Güncel

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