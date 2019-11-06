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Ulucami'de Yağmursuyu Sıkıntısı Yaşanmayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli Ulucami Mahallesi'nin yağmursuyu hattında bakım onarım çalışması yaparak, ihtiyaç duyulan kısımlarda ek hat döşeme işi gerçekleştirdi.

06.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:00 Ulucami'de Yağmursuyu Sıkıntısı Yaşanmayacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşın her türlü altyapı sıkıntısını çözüme ulaştırmak adına Manisa genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde de yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Mahalle içerisinden geçen hattın bakım onarımını tamamlayan ekipler, ihtiyaç bulunan kısımlarda ise ilave hat döşeme işi yaptılar. Bu çalışma sayesinde yağışlı havalarda Ulucami sakinlerinin su birikintileri ve taşmalardan kaynaklı sorun yaşamalarının önüne geçilmiş oldu.

Ekipler vatandaş memnuniyeti için çalışıyor

Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden memnunuz. Tabi ki bu hizmetlerin her zaman devamını da bekliyoruz. Ekipler ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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