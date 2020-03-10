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Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Bursa'yı şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

10.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:53
Uludağ'a çıkacaklara uyarı
Bursa 'yı şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye 'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ 'a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel
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