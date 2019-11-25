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Uludağ'a çıkan teleferik 7 binden fazla öğretmen ve öğrenciyi ücretsiz taşıdı

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, 19 Kasım'dan bu yana 7 binin üzerinde öğretmen ve öğrenciye ücretsiz hizmet verdi.

25.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:12Uludağ'a çıkan teleferik 7 binden fazla öğretmen ve öğrenciyi ücretsiz taşıdı
'da kent merkezi ile arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, 19 Kasım'dan bu yana 7 binin üzerinde öğretmen ve öğrenciye ücretsiz hizmet verdi.
Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, yaptığı yazılı açıklamada, Öğretmenler Günü dolayısıyla 19-25 Kasım tarihlerini kapsayan kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.
Geçen yıl gerçekleştirdikleri uygulamada 3 bin öğretmen ve öğrenciyi ücretsiz taşıdıklarını ifade eden Eyi, şunları kaydetti:
"Kampanyamız süresince toplam 7 binin üzerinde öğretmen ve öğrencimizi Bursa Teleferik AŞ olarak tesisimizde misafir ettik. 2018 yılında başlatıp bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu uygulamamızı artık geleneksel hale getirerek önümüzdeki senelerde daha fazla öğretmen ve öğrencimizi tesisimizde ağırlamayı ve onları Uludağ ile buluşturmayı hedefliyoruz."

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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