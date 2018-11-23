Uludağ'a Rus turist yağacak

23 Kasım 2018 Cuma 10:55



23 Kasım 2018 Cuma 10:55

Uludağ'a Rus turist yağacakErken rezervasyonlarda Rus turistler ilk sırayı alıyorBURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açılmasına sayılı günler kala Rus turistlerin erken rezervasyonları işletmecilerin yüzünü güldürdü.Uludağ'da kış turizminin açılmasına sayılı günler kala otellerde son hazırlıklarını tamamladı. 14 Aralık'ta açılması planlanan oteller işletmecilerin yüzü erken rezervasyonlarla güldü. Toplam 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, yerli ve yabancı konuklarını bekliyor. Bursa'nın Uludağ ile dünya çapında marka olmuş şehirlerden bir tanesi olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, "Uludağ'a 2011-2013 yılları arasında çok yüksek Rus turist akını olmuştu. O akımı tekrar yakalamak için çalışmalar yapıldı. Bu yıl itibariyle Rus turistlerin sayısında artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Sezon açılmamış olmasına rağmen rezervasyonlarını yaptıklarını biliyoruz. Yurt içinde de rezervasyonların yapıldığını haberini aldık. Ancak Türkiye'yi öncelikle yabancı turist gruplarına açmak istiyoruz. Döviz getirici hizmetlerimizin ülke ekonomisine de oldukça katkısı oluyor. Rusya'nın da Türkiye karşı özel bir ilgisi var. Devlet büyüklerinin de yakın ilişkileri, iki ülke vatandaşının arasındaki dayanışmayı da arttırdığını görüyoruz. Bundan dolayı Rus tatilcilerin yaz turizminde Antalya, kış turizminde ise Bursa'yı tercih etmeleri çok önemli" diye konuştu.Kış sezonunda Arap turistlerin Uludağ'a fazla ilgisinin olmadığını ifade eden Murat Saraçoğlu, "Ancak biz Arap coğrafyasına kışında Bursa'yı cazip hale getirmek için tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sadece yazın değil, kışında Arap turistler Bursa'ya yavaş yavaş geleceğini düşünüyoruz. Bursa'ya ve Türkiye'ye gelen turistin iyi döviz bırakması çok önemlidir. Yazın yapılan ziyaretlerde Bursa'nın bütün tüketim kaynaklarını kullanıyor. Bu da ekonomimize katkı sağlıyor. Ancak kışın ise yapılan aktiviteler Uludağ ile sınırlı kaldığı için ekonomiye katkısı daha az oluyor" şeklinde konuştu.Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Uludağ'da turizm faaliyetlerine başladığına işaret eden Saraçoğlu, "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde Uludağ'a özel bir ilgisinin olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki süreçte Uludağ'ın eksiklerinin tek tek giderileceğini düşünüyoruz. Uludağ'a yazın sadece Arap turistlerle değil, dünyaca ünlü futbol takımlarını getirebilirsek iyi bir tanıtımının ve yaz sezonunda da kullanımına destek olacağını düşünüyoruz. Turizm faaliyetleriyle alakalı başka çalışmalarımız da olacaktır" dedi.Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Hasan Eker ise, "Bu sene Uludağ'da bir artış bekliyoruz. Diğer ülkelere göre Türkiye şu anda döviz sebebiyle daha cazip hale geldi. Rusya ile olan ilişkilerimiz de ise pozitif bir yakınlaşma olduğundan dolayı ekonomimize de olumlu yansıyor. Uludağ'a da bu sene bu doğrultuda Rus turistlerin ilk tercihi olacağını düşünüyoruz. Tabi ki bu sene kar yağışının daha etkili olacağı ön görülmesi de turist sayısının artmasında büyük etkendir. Uludağ'da fiyatlar yüksek diye söyleniyor. Ancak, Antalya ve diğer bölgelerle kıyasladığımız da fiyatların ne kadar uygun olduğunu görebiliyoruz. Görüştüğümüz oteller rezervasyonların iyi olduğunu iletti" diye konuştu.Uludağ'a gelenlerin memnun olduğunu, ancak sosyal medyada veya haberlerde sürekli sıkıntı olduğunun dile getirildiğini anlatan Hasan Eker, "Uludağ kongre turizminde çok etkili bölgelerimizde biridir. Ancak bununla ilgili de olumsuz konuşmalar geçiyor. Kaymak için mi Uludağ'da yapıldığı söyleniyor. Ancak biz Antalya'da da yapıyoruz. Uludağ'daki toplantıların daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü havanın soğuk ve günün kısa olması sebebiyle toplantılara iştirakler daha fazla oluyor" şeklinde konuştu.