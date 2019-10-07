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Uludağ ailesinin acı günü

Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ'ın babası Hacı Ali Dede Uludağ, 82 yaşında yaşlılığa bağlı alzheimer hastalığından vefat etti.

07.10.2019 13:13Uludağ ailesinin acı günü
Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ'ın babası Hacı Ali Dede Uludağ, 82 yaşında yaşlılığa bağlı alzheimer hastalığından vefat etti.

Ankara'nın otomobil servisi işinde önde gelen isimlerden olan Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Uludağ ve 1996 yılında elim bir trafik kazasında vefat eden Türkiye Ralli Şampiyonu Mustafa Kemal Uludağ ile bir sigorta şirketinin Genel Müdürü Celal Uludağ'ın 82 yaşındaki babaları Hacı Ali Dede Uludağ vefat etti. Uludağ'ın vefat sebebinin yaşlılığa bağlı alzheimer olduğu öğrenildi. Uludağ'ın naaşı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yukarı Kara Ören köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında oğlu Kemal Uludağ'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu önderleri, sevenleri ve akrabaları katıldı. - ANKARA

Ali Dede, Ankara, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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