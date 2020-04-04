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Uludağ ayılara kaldı

Uludağ ayılara kaldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ Milli Parkı, ayılara kaldı.

04.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:06
Uludağ ayılara kaldı
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Türkiye 'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ Milli Parkı, ayılara kaldı. Çöp konteynerlerini deviren ayılar yiyecek aradı.
Türkiye'nin kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ, doğal hayat normale döndü. Koronavirüs önlemleri kapsamında zirvenin giriş ve çıkışları kapatılınca, ayılara da gün doğdu. Geçtiğimiz günlerde Sarıalan bölgesinde görülen ayılar, şimdi ise oteller bölgesindeki çöp konteynerlerinin yanlarında görüldü. Karınlarını doyurmak için arayış içinde olan ayıların, kendisini çekenlerden bile rahatsız olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yapan Uludağ'da, doğal hayatın devam ettiğinin görülmesi de yetkilileri sevindirdi. Uludağ ayılara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Uludağ, Genel

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Uludağ ayılara kaldı
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