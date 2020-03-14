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Uludağ’da 10 günde 3 bin kişi ağırlandı

BURKON Turizm ve Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, Uludağ'da 5-15 Mart tarihleri arasında düzenledikleri 5 farklı kongrede, 3 bin kişi ağırladıklarını söyledi.

14.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:26
Uludağ’da 10 günde 3 bin kişi ağırlandı
BURKON Turizm ve Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, Uludağ 'da 5-15 Mart tarihleri arasında düzenledikleri 5 farklı kongrede, 3 bin kişi ağırladıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Hasan Eker, Uludağ, Ekonomi

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