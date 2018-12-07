Uludağ'da 112 Ekipleri Kışa Hazır!

Kış turizminde vatandaşların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Uludağ'da olası acil durumlara en hızlı ve en verimli şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla önlemini alan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Sarıalan Bölgesi'nde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, nüfus yoğunluğunun yaşandığı Oteller Bölgesi'ne taşıdı.

Tam Teçhizatlı Hizmet

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Kış aylarında Uludağ'da artan nüfusun acil sağlık hizmetlerine kolay ulaşımını sağlayabilmesi amacıyla Sarıalan'da bulunan istasyonumuzu Aralık Ayı itibariyle oteller bölgesine taşıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak zorlu kış şartlarında hasta ve yaralılarımıza müdahale edebilmek için 4 çeker ambulansımız ve özellikle zor şartlarda çalışması amacıyla kar paletli ambulansımızı hazırladık. Bunların tüm bakım, donanım ve teçhizatlarını elden geçirdik ve her an göreve hazır hale getirdik.12 kişinin dönüşümlü olarak görev yapacağı istasyonumuzda ayrıca görevlendireceğimiz bir hekimde burada poliklinik hizmeti verecek. Şu anda hazırlıklarımız bitmiş durumda.Vatandaşlarımıza kesintisiz acil sağlık hizmeti sağlayacağız" dedi.