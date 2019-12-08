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Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı

Bursa Uludağ'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.

08.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:37Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı
'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.

Bursalı 3 profesyonel dağcı, 1 Pazar günü saat 07.00'de Oteller 2. bölgeye gelerek, Madenler mevkiinden Büyük Zirve'ye çıkmak istedi. 2543 metre yüksekliğindeki Büyük Zirve'ye çıkmak için en kestirme yolu kullanmak isteyen dağcılar, aniden bastıran tipiyle birlikte yürüyüş güzergahlarını daha yakın olan Küçük Zirve'ye çevirdi. Saat 10.30 sularında Küçük Zirve'de bulunan dağcı kulübesine sığınan dağcılar güvenlik sebebiyle Oteller bölgesine geri dönerken, göz gözü görmediği yaklaşık 2500 rakımlı tepede o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 dağcının kaybolduğu gün Uludağ'da çekilen görüntüler hava durumunun vahametini de gözler önüne serdi. - BURSA

Uludağ, Aralık, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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