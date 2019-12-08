Haberler » Güncel » Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı - Haber

Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı

Bursa Uludağ'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.

08.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:26
'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.
Bursalı 3 profesyonel dağcı, 1 Pazar günü saat 07.00'de Oteller 2. bölgeye gelerek, Madenler mevkiinden Büyük Zirve'ye çıkmak istedi. 2543 metre yüksekliğindeki Büyük Zirve'ye çıkmak için en kestirme yolu kullanmak isteyen dağcılar, aniden bastıran tipiyle birlikte yürüyüş güzergahlarını daha yakın olan Küçük Zirve'ye çevirdi. Saat 10.30 sularında Küçük Zirve'de bulunan dağcı kulübesine sığınan dağcılar güvenlik sebebiyle Oteller bölgesine geri dönerken, göz gözü görmediği yaklaşık 2500 rakımlı tepede o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 dağcının kaybolduğu gün Uludağ'da çekilen görüntüler hava durumunun vahametini de gözler önüne serdi.
(İHA)
Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı

Uludağ, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:46:42