Haberler » Güncel » Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı - Haber

Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı

Uludağ'da kaybolan dağcılardan birinin cansız bedeni bulundu.

18.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı
'da kaybolan dağcılardan birinin cansız bedeni bulundu.
Uludağ'da 1 Aralıkta kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir ceset buldu. Cesedin kime ait olduğu araştırılırken konu ile ilgili Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Aralık tarihinde Bursa Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan alınamadığı ihbarı üzerine valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerinin iştirakiyle karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 7 Aralık 2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli deresi bölgesinde bulunması üzerine arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18 Aralık tarihinde Kürekli deresi bölgesinde yapılan arama çalışmalar sırasında 7 Aralık tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.
(İHA)

Bursa Valiliği, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04 İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
17:04 Tunceli isviçre'de yaşayan iş insanından tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
17:04 Destici asgari ücretin 2 bin 475 tl olmasını teklif ediyoruz - Haber
17:04 HEM duvarına resim yaptılar - Haber
16:59 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:06:16