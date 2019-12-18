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Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi

Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

18.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:05Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi
'da kaybolan dağcı Sarp'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Efe Sarp'ın memleketi Aydın'da toprağa vereceği öğrenildi.
Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi. 1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askeri helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adli tıbba kaldırılacak. Ayrıca Efe Sarp'ın cenazesinin yetişmesi durumunda cuma günü ikindi namazını müteakip Aydın'da, Mert Alpaslan ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
(Burak Türker/İHA)

Adli Tıp Kurumu, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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